Raffaella Fico debutta su Instagram

Pose conturbanti per l'ex compagna di Balotelli

18/3/2013

foto Instagram

Raffaella Fico, madre da pochi mesi della piccola Pia, dal 14 marzo si è affacciata nel seducente mondo di Instagram e, senza perdere tempo ha cercato di popolare il suo album virtuale con immagini di sé molto sexy e conturbanti. Si sprecano i primi piani su occhi da cerbiatta e labbra carnose, ma non mancano anche scatti, vecchi e nuovi, in cui mostra le sue curve hot, quelle che hanno fatto capitolare ai suoi piedi anche Mario Balotelli.



Con la nascita della sua bambina aveva fatto perdere le sue social tracce. Presa tra poppate e pannolini non poteva occuparsi anche dei suoi follower. Ma ora che Pia è un po' più grande, Raffaella si sta prendendo una boccata d'aria dai suoi impegni di mamma e non sono è tornata in televisione per parlare della fine della sua storia con SuperMario, ma si è concessa anche un allegro party a Riccione e, soprattutto, è tornata sui social scoprendone uno nuovo.



Così, la ritroviamo non solo su Twitter mentre mostra le prelibatezze che le prepara la mamma, ma anche su Instagram dove alterna allegri primi piani del suo viso, incorniciato da una folta chioma riccioluta, a posati in cui evidenzia le sue forme perfette, quelle che sfoggiava prima di restare incinta e che siamo sicuri tornerà a mostrare entro l'estate prossima.