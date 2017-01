SuperMario Balotelli: "Sono innamorato"

A "Le Iene" il calciatore contro il gossip fake

18/3/2013

foto LaPresse

Fanny è sempre in prima fila. Da quando SuperMario è a Milano Miss Neguesha, la sua bella fidanzata, non lo molla un istante. E sembra portargli fortuna. Il Milan vince, Balo fa gol. "Sono innamorato" dice il calciatore alle Iene e "questa volta spero che duri".

Con la bionda e avvenente 22enne belga, che sfoggia sul collo un tatuaggio con la sagoma del continente africano, insomma Mario Balotelli sembra voler fare sul serio. E a quanto pare anche mettere un po' la testa a posto. I gossip su di lui però non si placano e proprio durante l'intervista a Le Iene ecco comparire l'ennesimo video fake, una ragazza che lo bacia sulla guancia. Materiale scottante per lanciare l'ennesimo nuovo flirt del fuoriclasse. Stavolta però Balo parla: "C'è certa gente che veramente nella vita non sa come guadagnare i soldi e allora se ne approfitta. Perché comunque il gossip ci sta, però inventare le storie non dico sia criminalità, ma quasi. Ci sono cose più importanti. Su di me si inventano tante, troppe storie, quasi tutti mi usano e di vero sul gossip su di me c'è lo 0,01%".



Di vero c'è che il campione non è sicuramente quello che si dice comunemente uno "stinco di santo", forse piuttosto un enfant terrible, il bersaglio pereftteo e preferito di paparazzi e gossippari. Però da quando è in Italia SuperMario pare aver cambiato rotta, niente multe per ora, né scazzottate e una sola fidanzata, la bella Fanny, che lo segue ad ogni partita e che sugli spalti segue attenta i suoi gol, con lo sguardo ammirato e innamorato.