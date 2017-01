Antonella Mosetti, ecco il tattoo post Montano

Anche Canessa e Satta imprimono il loro amore... sulla pelle

18/3/2013

foto Olycom

Non fanno in tempo a trovare un nuovo amore o a lasciare quello vecchio che corrono a farsi un tatuaggio per “ricordare” quel preciso momento. Sarà una moda, una necessità, forse il desiderio di mettersi in mostra e poter raccontare una storia, ma è così che i nostri vip reagiscono al cambio di vita. Se la Mosetti sfoggia un nuovo tattoo all'interno del braccio dopo la rottura con Montano, anche Canessa e Minetti hanno qualcosa “da farsi leggere”.



Un diamante e la scritta Asia è il nuovo tattoo della Mosetti che, chiuso con lo schermidore, ricorda a se stessa che l'unico vero amore della sua vita è la figlia. Anche Melissa Satta, dopo la scritta sul piede “Nella vita ogni fine è solo un nuovo inizio” e sull'avambraccio “L’amore è libertà, non è possesso” sfoggia da poco più di un mese sul polso sinistro la frase dedicata al compagno e giocatore del Milan: “Kevin Prince ti amerò per sempre”. Con un 7 rosso fuoco, Guendalina Canessa ha voluto condividere lo stesso tatuaggio del neo compagno Luca Marin accompagnato da due semplici parole “Ti amo”. Ma questa è solo l'ultima pazzia dell'ex gieffina che va fiera dei suoi numerosi tatuaggi.



Arrabbiata e delusa dal suo ex, Melita Toniolo si è fatta incidere sulla spalla “No Lies” (niente bugie), l'ex Velina Costanza Caracciolo, scesa dal bancone di Striscia da poco meno di un anno ha preferito imprimere sul polso “Dare to dream”, per non smettere mai di sognare.



Anche Nicole Minetti, che recentemente ha chiuso con la politica, è corsa a farsi un nuovo tatuaggio per sancire la seconda fase della sua vita. Non sappiamo ancora cosa si sia tatuata, ma abbiamo certezza che l'abbia fatto vicino alle parole “Kyrie Eléison”, Signore, pietà.



“Je m'en fous” sono le parole che Emma Marrone si è fatta imprimere sul polso. Un chiaro messaggio indirizzato al suo ex Stefano De Martino dopo lo scherzetto che gli ha giocato mettendosi con Belen.



Inutile dire che si sprecano i tatuaggi dedicati ai figli. Spiccano quelli di Simona Ventura che sulla caviglia si è fatta fare le iniziali dei tre figli, così come Francesco Facchinetti, Eros Ramazzotti e Ascanio Pacelli.