Sorcinelli-Guerra, doccia a luci rosse

Blackdashian pronte per Playboy

18/3/2013

foto Twitter

L'una contro l'altra, nude, sotto la doccia. Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra osano sempre di più e a suon di scatti bollenti su Twitter sfoggiano la loro nudità giocando sull'ambiguità sessuale: "AlexandraNelli è solo mia", cinguetta la Guerra.

"Anteprima per Playboy... bella mia moglie", continua la showgirl commentando uno scatto in cui appare con l'amica in pose sexy, l'una sopra l'altra su due cubi, poca stoffa addosso.



Le Blackdashian si preparano quindi per uno shooting per la celebre rivista erotica? Il loro biglietto da visita è più che convincente: trasgressione, la parola d'ordine, nudità ostentata e ammiccamenti ambigui le armi di seduzione.