Guerra, curve esplosive al vento

Su Instagram uno scatto bollente, in cui appare senza veli

17/3/2013

foto Instagram

Barbara Guerra augura una buona domenica ai suoi fan pubblicando su Instagram uno scatto che la ritrae completamente nuda. Accovacciata e con una mano a coprire il prosperoso décolleté la Blackdashian mette in mostra le sue curve mozzafiato. Mentre si rilassa su una poltrona e scosta maliziosa l'accappatoio, o mentre manda un bacio, con in primo piano il seno stretto in un push-up, la Guerra ha imparato l'arte della provocazione social.

Barbara si diverte a stuzzicare la fantasia dei suoi fan e li fa sognare condividendo con loro i momenti più intimi e piccanti.