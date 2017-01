Edinson Cavani è ... nel pallone

In crisi in campo, starebbe per divorziare

16/3/2013

Non segna da otto partite e dietro alla crisi in campo ci sarebbe un momento di difficoltà coniugale. Secondo il blog "www.parpiglia.com" Edinson Cavani sarebbe infatti in crisi con la moglie, la quale, tornata in Uruguay, starebbe per chiedere il divorzio. La causa? Il bomber avrebbe perso la testa per una giovane napoletana.

Il condizionale è d'obbligo perché il rumor non è stato confermato dai diretti interessati. La crisi dell'attaccante però è un fatto innegabile. Secondo il blog di Gabriele Parpiglia Cavani starebbe frequentando da più di tre mesi una studentessa ventiduenne, napoletana, figlia di un ristoratore. Della tresca sarebbe venuta al corrente anche Maria Soledad, moglie del giocatore, da novembre in Urugay, dove ha partorito il secondo figlio Lucas.



Cavani e la moglie si sarebbero presi una pausa di riflessione prima di Natale, lei è tornata in patria e lui è rimasto in Italia. Poi a gennaio la gioia per la nascita del secondogenito sembrava aver risolto tutte le questioni: "Voglio condividere con tutti voi la gran felicità dell’arrivo di Lucas, mio secondo Figlio. Ringrazio a Dio per questa nuova benedizione", aveva scritto il 24 gennaio l'attaccante su Twitter. Adesso però il gossip è tornato insistente. Cavani e la studentessa si starebbero frequentando con assiduità e senza nascondersi più, tanto che sarebbero stati avvistati da molti, soprattutto nella zona del Vomero. Per questa 22enne il bomber sembrerebbe davvero aver perso la testa. E mentre Maria Soledad si rivolge agli avvocati, lui è entrato in una vera e propria crisi, che sta mettendo a rischio oltre alla sua vita privata anche la sua carriera di capocannoniere.