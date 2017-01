Shakira e Piqué, arde la passione

Baci e mani intrecciate in pubblico

16/3/2013

foto Splash News

Mani intrecciate, sguardi complici e baci appassionati. Da quando sono diventati genitori del piccolo Milan Shakira e Gerard Piqué sono più innamorati che mai. Eccoli a Bracellona, appiccicati l'uno all'altro, alla presentazione del libro "Fantasmas del pasado" scritto dal padre di Gerard Joan Piqué.

La nascita del piccolo Milan insomma non ha per niente raffreddato l'ardore tra la bella cantante e il calciatore. Tutt'altro. La loro passione e i loro bollenti spiriti non si fermano nemmeno in pubbliche occasioni.



Come la presentazione ufficiale del libro di Joan Piqué padre di Gerard. Seduti in prima fila i due piccioncini non si sono staccati un minuto, mani legate, sguardi desiderosi, bocche incollate per baci di passione.