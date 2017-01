Playboy in passerella per i 60 anni

Le top model che hanno posato... nude

16/3/2013

foto Olycom

Il rumor è insistente anche se non ancora confermato: per i 60 anni di onorata carriera erotica di Playboy potrebbe essere Kate Moss la Playmate da copertina. La più trasgressiva delle top model, alla soglia dei 40 anni si aggiungerebbe così alla lunga lista di modelle che si sono spogliate per la storica rivista, da Lindsay Lohan a Cindy Crawford, Eva Herzigova e in Italia Sarah Nile, Melissa Satta e persino Belen...

A Kate Moss, che, senza veli, ha posato già per tutte le più importanti riviste di moda, e non solo, del mondo, mancava davvero solo Playboy. L'occasione potrebbe essere arrivata e la supertop e stilista inglese potrebbe così scrivere l'ultimo atto delle sue trasgressioni indossando i panni di coniglietta. Proprio nell'anno in cui compirà 40 anni. Per ora è solo un rumor, ma le indiscrezioni vanno oltre e parlano di Mert & Marcus alla fotografia e di uno shooting che potrebbe iniziare a breve.



La cover si dovrebbe vedere però non prima dell'inizio del 2014. Rivista cult fondata a Chicago da Hugh Hefner Playboy ha scritto la storia dell'erotismo per 60 onorati anni. Sulle cover della versione originale americana, ma anche su quelle delle edizioni locali, compreso quella italiana, diventate cult, hanno posato le supertop più sexy del fashion system. Da Marilyn Monroe a Eva Herzigova e poi Naomi Campbell, Cindy Crawford, Elle MacPherson, Dita Von Teese e per l'Italia le bellissime Eva Riccobono, Melissa Satta, Sarah Nile, Belen... Una sfilata di conigliette mozzafiato.