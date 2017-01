Mara Carfagna: "Separazione dolorosa..

L'ex Ministro si confessa a "Grazia"

15/3/2013

foto LaPresse

"La fine del mio matrimonio è stato un dolore enorme", così Mara Carfagna racconta per la prima volta al magazine Grazia la sua separazione da Marco Mezzaroma. Una love story durata solo un anno: "E' stato un dolore che ho vissuto da sola. In silenzio".

Adesso però l'ex ministro svuota il sacco e parla finalmente della sua sofferenza, vissuta in privato, in silenzio, come spiega lei stessa: "Io faccio così. È una cosa che ho imparato da mia madre. Anche lei ha attraversato, a suo tempo, un periodo di separazione. E lo ha fatto con dignità e riservatezza”. Le stesse che ha usato lei. Dopo quelle nozze da sogno in Sardegna, che i media avevano "strillato" a tutta l'Italia, dopo quei baci di passione, fra lei e Marco, tutto è finito in un colpo.



Nessuna dichiarazione, nessun commento. Solo silenzio. Non lo stesso che c'è stato per Mezzaroma, al quale i gossip hanno attribuito già vari flirt e love story. A darle una mano, per superare i primi momenti di grande dolore è stata anche la politica, racconta la Carfagna: "Dovevo pur uscire di casa, no? [La campagna elettorale] mi ha dato una mano a metabolizzare la sofferenza”. Adesso però l'ex ministro delle Pari Opportunità sta meglio: “Sono in ripresa. Ce la sto facendo”. Ce la farà. Lei, che arriva dalla televisione e dallo spettacolo e che in politica ha fatto carriera, anche rendendosi sempre più credibile grazie ad un look autorevole ed austero, ce l'ha fatta. Ce la farà anche a superare il grande dolore di una separazione, che le brucia ancora, ma che col tempo fa meno male.