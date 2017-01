Nina Moric, occhiaie nere e viso sbattuto

“Ho finito un massaggio rilassante e sto peggio di prima. Risultato senza trucco occhiaie nere e faccia sbattuta...”. Nina Moric, ancora sdraiata sul lettino del centro estetico semi nuda, con lo sguardo un po' perso, è semplicemente stupenda. Eppure trova il coraggio di lamentarsi.



Siamo abituati a vederla su trampoli vertiginosi con abiti dagli spacchi inguinali che sottolineano le sue sinuose gambe e un corpo sempre al top. Mai un make-up imperfetto e un capello fuori posto. E ci sembra una dea. Ma in questa immagine, in cui sottolinea la sua bellezza al naturale scopriamo una Nina tutta nuova che appare quasi indifesa. E ci piace. Non cogliamo le “occhiaie nere” e la “faccia sbattuta” di cui lei parla, ma un viso pulito e riposato, frutto sicuramente dell'ottimo risultato di un massaggio, ma anche della “disintossicazione” dalla sua vita precedente, sicuramente un po' turbolenta. Non dimentichiamo che è stata pur sempre la moglie di Fabrizio Corona, anche se questo ormai fa parte del passato. Ora la Moric, circondata dall'affetto della madre, del figlio Carlos e del pilota Matteo Bobbi è più felice che mai. E il viso sembra essere lo specchio della sua anima.