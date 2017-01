Nancy Dell'Olio, pelle nera e tacchi a spillo

Look da "panterona" a Londra

15/3/2013

foto Olycom

Il look merita più di uno sguardo e l'avvocato Nancy Dell'Olio non passa proprio inosservata tra giacca e abito in pelle, calze a rete, spacco vertiginoso e scarpe-trampoli. La 51enne socialite, molto nota nel Regno Unito, sfoggia una mise super sexy. Dalla gonna strettissima in pelle nera spunta la coscia avvolta in collant retate con decorazioni a vista...

All'uscita dall'Ivy Club di Londra, la Dell'Olio si avvia verso la sua auto. Pochi metri che bastano perché i flash dei paparazzi immortalino lo spacco ardito. Definita da molti una pin up d’antan, a 51 anni Nancy si difende benissimo.



Sia perché di mestiere fa l'avvocato, sia perché, con i suoi look sempre molto stravaganti e osé sfodera, per ogni occasione, le sue armi di seduzione da matura Jessica Rabbit. Conosciuta soprattutto per essere stata la moglie di Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio e della Nazionale Inglese, la Dell'Olio, nata a New York, ma cresciuta in Italia, a Bisceglie, ha sangue mediterraneo che non mente. Una vera panterona molto aggressiva.