Nicole Minetti e Elisabetta Canalis, scollo hot

Autoscatti esplosivi su Instagram

15/3/2013

foto Instagram

T-shirt scollata per Nicole Minetti e Elisabetta Canalis, che su Instagram postano uno dei loro lati più sexy: il décolleté. Eli sorride felice mentre è in auto, cintura rigorosamente allacciata, Nicole invece ammicca sensuale, il seno esplosivo in primo piano...

"It’s a #Happy happy happy day here in#LA !!!!" cinguetta l'ex velina, capelli messi in piega, labbra con rossetto e t-shirt nera con ampia scollatura quadrata.



Nessun commento da parte dell'ex consigliera regionale invece, che in maglietta bianca super scollata, ammicca sensuale, orecchini a cerchio e capelli spettinati sulle spalle. A Nicole basta un autoscatto, non ha bisogno di parole, il suo prosperoso lato A parla da solo.