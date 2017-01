Costanza Caracciolo, sexy pose ai Tropici

Alessia Marcuzzi si sollazza in spiaggia, ma mostra solo i piedi

15/3/2013

foto Instagram

Stanche di un inverno rigido e piovoso le bellezze nostrane (e non solo) hanno deciso di volare al caldo in attesa che il sole si faccia vivo anche in Italia. Costanza Caracciolo, in una località misteriosa dei Tropici, si sdraia sulla spiaggia mostrando un fisico mozzafiato, mentre Alessia Marcuzzi lascia intravedere solo i suoi piedi e il mare in lontananza. Se la Brandolini si sollazza tra le onde carioca, la Canalis sceglie quelle di Malibu.



Stanche di piumini e stivaloni, hanno deciso di dare una sterzata alla loro routine raggiungendo mete marittime, vicine o lontane. L'ex velina bionda sfoglia su Instagram il suo social album. Tra mare, spiaggia, pesci e romantiche scritte sulla sabbia se la sta proprio spassando. Le curve di Costanza, appena contenute in un sexy bikini, sono al top così come quelle di Elisabetta Canalis che con una retrospettiva mostra un lato B da urlo mentre si tuffa nell'oceano a Malibu e di Bianca Brandolini D'Adda in vacanza a Rio de Janeiro.



E' al mare anche Alessia Marcuzzi che però non si "svela" ancora. Mostra solo i suoi piedi impreziositi da uno smalto color fuoco e una bibita fresca che sorseggia a pochi metri dall'acqua. Per scoprire la sua bellezza dovremmo tenerla d'occhio nei prossimi giorni. La top model Bar Refaeli, che settimana scorsa era sulle piste da sci a fare snowboard, si presenta sul suo social con un prendisole dal quale si intravede un costume. “Summer is here and I can't stop smiling”, scrive felice su Instagram.



All'appello delle belle al sole non mancano anche Tamara Ecclestone, in compagnia del fidanzato, in vacanza a Miami e Kimberley Garner, protagonista del reality Made in Chelsea, alle Barbados.