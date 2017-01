Eva Herzigova nuota nuda in piscina

Come Marilyn per uno spot di scarpe

14/3/2013

foto Da video

Un lato B perfetto e scultoreo, un topless super sexy e nient'altro addosso se non vertiginosi tacchi a spillo. Eva Herzigova, modella ceca 39enne, seduce in uno spot pubblicitario bollente per le calzature Brian Atwood, in cui resta senza veli per immergersi in un piscina e nuotare nell'acqua limpida, nuda e con i tacchi, come la Marilyn di "Something's Got To Give...

Eva si toglie dalle spalle una vestaglia trasparente e inscena uno strip ad alto tasso erotico, poi, completamente nuda, con i soli tacchi a spillo ai piedi, si immerge nell'acqua della piscina e nuota come l'indimenticabile Marilyn Monroe in un film datato 1963 di cui sono state girate solo pochissime scene.



La Herzigova, che ha quasi 40 anni e aspetta il terzo figlio, mostra di essere ancora una donna splendida e sensuale. Certo le forme della Marilyn del film erano più burrose e curvose, ma Eva racchiude in sé un fascino irresistibile e unico che la rende ancora oggi una delle top model più sexy del mondo. A Marilyn sarebbe piaciuta.