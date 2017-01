Katy Perry, mano nelle mutandine

Errore, non è lei, ma una sosia inglese

14/3/2013

foto Twitter

I capelli neri, un bikini a strisce bianche e rosse, un décolleté esplosivo e la mano maliziosa che scivola dentro agli slip. Katy Perry manda in tilt la rete con uno scatto su Twitter. Anzi no, non è la star americana, bensì una sosia, la modella Rosie Jones.



Succede nel fantastico mondo del social network, dove una foto condivisa fa il giro della Rete mondiale in men che non si dica. Succede alla sexy top inglese, Rosie Jones, conturbante ragazza da copertina su FHM e su molte altre riviste pepate, che ha dovuto "smentire" con un cinguettio l'errore mediatico.



La Jones ha postato la foto e l'equivoco è sorto spontaneo. Lei ne ha tratto un bel po' di pubblicità, meritata, visto che i suoi scatti su Twitter non sono niente male! Non sarà Katy Perry ma le sue curve son ugualmente da dieci e lode.