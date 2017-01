Elenoire mano nella mano con Lombardi

La blogger e il top manager non si nascondono più

14/3/2013

foto Twitter

Hanno deciso di uscire allo scoperto facendo una passeggiata al parco Indro Montanelli di Milano per confermare la loro storia d'amore. Elenoire Casalegno e Sebastiano Lombardi, top manager Mediaset, in tuta e scarpe da tennis si avvicinano, mano nella mano, agli attrezzi per una sessione di Kraw maga. Lui si trasforma in un premuroso personal trainer per la sua nuova fidanzata di cui si dice sia particolarmente cotto.



Non è la prima volta che si parla di loro come nuova coppia dello showbiz, soprattutto dopo la rottura della blogger con il chirurgo estetico Matteo Malacco. Pizzicati da Novella 2000 vicini, ma non troppo, alla festa di compleanno di Alessandro Martorana, solo in questi ultimi giorni, sotto un flebile sole primaverile, si sono “apertamente dichiarati” passeggiando, con cagnolino al seguito, nel verde più chic del capoluogo. Look comodo e occhiali scuri, per proteggersi dal sole e dagli obiettivi, i due sembrano felici e innamorati. Di sei anni più vecchio e di qualche centimetro più basso, l'infallibile manager stra-corteggiato, sembra avere trovato la felicità con la sua nuova fiamma, tanto da avere fatto comparire a fine febbraio su Facebook il disegnino di un anello di fidanzamento che annunciava la sua uscita dallo stato di single.