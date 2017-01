Mel B, curve a poppa per l'ex Spice Girl

Spunta anche qualche piccolo inestetismo sulle cosce

14/3/2013

foto LaPresse

Vacanze in Australia per l'ex Spice Girl Mel B e il marito Stephen Belafonte che si sollazzano a bordo di uno yacht tra tuffi in mare e coppe di champagne. La Scary Spice con un bikini a fiori mette in risalto le curve stagne del suo lato B. Atletica e in forma deve solo porre rimedio a qualche piccolo inestetismo sulle cosce.



Al largo di Sydney la coppietta si ritaglia qualche momento di relax lontano dagli impegni di famiglia godendo così del caldo sole e di un po' di intimità. Lei, madre di tre figlie (avute da tre relazioni differenti), sfoggia due bikini niente male che evidenziano addominali ben scolpiti, un décolleté tonico e abbondante compresso nel reggiseno, ma soprattutto un sedere ben tornito e per nulla flaccido. I fianchi larghi e qualche buchetto di cellulite non le impediscono di sorseggiare qualche bollicina. Un tuffo mano nella mano con Stephen, una sigarettina e di corsa sull'asciugamano per perfezionare la tintarella.