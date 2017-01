Belen pronta per il parto

Stefano De Martino sempre più simile a Corona

14/3/2013

foto Olycom

"Manca davvero poco, il mio bimbo tra poco nascerà!" cinguetta Belen, che dopo il ricovero a scopo precauzionale, è in dirittura d'arrivo. Santiago potrebbe nascere i primi d'aprile. Intanto Stefano De Martino somiglia sempre più a Corona, moto da duro e look da boss di quartiere...

In una foto pubblicata da Il settimanale Nuovo il ballerino mostra inequivocabili similitudini con l'ex id Belen, adesso in carcere. Eccolo sfrecciare sulla sua moto per le vie di Milano, i jeans strappati, che fanno tanto "maledetto", l'orologio d'oro al polso, un anello vistoso in stile boss di Little Italy e il casco, forse l'unica differenza con Corona, che preferiva i capelli al vento. Uno stile da vero duro. E in questi giorni il giovane De Martino deve davvero dimostrare di esserlo.



A 23 anni sta per diventare padre, la sua compagna è nientemeno che Belen Rodriguez sex symbol dell'intero showbiz italiano e ad Amici deve cercare di dare il meglio di sé. Su Facebook il ballerine posta uno scatto di sé, pensoso e un po' pensieroso. Che fatica tenere insieme tutto! Intanto la sua compagna, che qualche giorno fa è stata ricoverata alla clinica Mangiagalli a scopo precauzionale, è in odore di parto anticipato. Dopo le dimissioni dall'ospedale, infatti, Belen ha deciso di non trasferirsi più a Roma, dove aveva deciso di dare alla luce il suo bebè, e di restare a Milano.



La nascita di Santiago si avvicina sempre di più. Il 22 aprile, comunicato sin dall'inizio come presunta data del parto, il bebè potrebbe essere già nato da un po'. I rumors infatti parlano addirittura di pesce d'aprile, dando i primi giorni del prossimo mese, come quelli candidati ad accogliere il nascituro. "Sono entrata nel nono messe, manca veramente poco e quindi devo fare riposo", ha scritto su Facebook la showgirl, che adesso pensa solo a prepararsi al grande evento.