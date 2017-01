Rihanna, troppi nudi "condivisi"

In topless con addosso solo pantaloni bianchi, poi in t-shirt attillata senza nulla sotto. Sexy, trasgressiva e provocante. Rihanna dà scandalo, ancora, su Twitter posando per l'amica Melissa Forde in un'anticipazione di uno shooting fotografico e per una causa benefica a favore della Red Nose Campaign di Comic Relief, associazione non profit che lotta contro la povertà nel mondo.

A sua madre però tutte queste foto sexy e provocanti condivise sui social network non vanno giù e così le ha telefonato arrabbiata per riprenderla: E'stato come se mi stesse sculacciando di fronte a tutta la classe", ha detto la cantante in un’intervista rilasciata ad Elle Uk. La maglietta, rappresentante una donna con occhialoni e naso da clown è stata disegnata da Stella McCartney appositamente per RiRi, ma mamma Monica non si piega nemmeno davanti a stiliste celebri come la McCartney e alle cause benefiche.



Figuriamoci a quelle puramente modaiole, come lo shooting realizzato dall'amica Melissa Forde. Troppi nudi, troppe provocazioni Rihanna deve mettere la testa a posto!