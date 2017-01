Pippa bacia il suo Nico ad alta quota

A Sankt Moritz la Middleton "evidenzia" il suo lato B sulle piste da sci

13/3/2013

foto Chi

Vacanze sulla neve per Pippa Middleton e il suo facoltoso fidanzato Nico Jackson, agente di cambio di Deutsche Bank a Londra. Pizzicati da Chi sulle Alpi svizzere i due si scambiano baci furtivi e casti abbracci prima in seggiovia poi sulle piste. Con una tuta aderente, la sorellina di Kate, sottolinea il suo famoso e ben tornito lato B. Merito dello sci di fondo, della sana alimentazione o più semplicemente dell'amore...



Anche se il suo primo libro "Celebrate" è stato un flop, Pippa non ha perso il sorriso e la voglia di divertirsi. Lo fa a Sankt Moritz accompagnata dai genitori e dall'altissimo fidanzato con cui scherza e si lascia andare a piccole tenerezze. Premurosa gli riscalda la mano tra le sue gambe durante il viaggio in seggiovia, lo bacia in più occasioni e si lascia mettere le mani sui fianchi cercando di nascondere il suo imbarazzo. Resta il fatto che i due insieme formino una bella coppia, che piace alle rispettive famiglie e soprattutto alla Casa Reale.