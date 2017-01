Belen, shopping e relax in attesa

Pancione lievitat e curve super sexy

13/3/2013

foto Olycom

I medici le hanno prescritto riposo e dopo il "falso allarme" di qualche giorno fa, quando è finita in ospedale, adesso Belen si dedica ad attività rilassanti. Come lo shopping con mamma Veronica. Il pancione è sempre più prominente ma il resto delle curve sono quelle di sempre, sexy e più sensuali che mai, soprattutto il lato B.

Il conto alla rovescia è cominciato e con l'anticipata visita all'Ospedale Mangiagalli di Milano di qualche giorno fa, dopo un periodo forse un po' tropo stressante, per Belen questi sono davvero gli ultimi giorni di attesa. La showgirl appare serena e rilassata e ha tirato il freno degli impegni. D'ora in poi si dedicherà solo al suo pancione che lievita e a ultimare corredo e accessori per il piccolo Santiago in arrivo.



Con mamma Veronica fa un giro per la città, un po' di shopping rilassante, poi le due donne si siedono ad un tavolino esterno di un bar in Brera con altre due amiche e lì Belen viene omaggiata da un fan con regalino per il bebè in arrivo. Poi ecco comparire Filippo Inzaghi che saluta il gruppetto di donne. Se Belen si rilassa e si gode l'attesa tra amene attività, dal suo canto Stefano De Martino è invece super impegnato con Amici e si vede sempre meno accanto alla sua compagna. Ma mentre era in ospedale non si è staccato da lei per un istante. E quando sarà il momento correrà da lei per ballare e saltare dalla gioia non appena potrà stringere tra le braccia il suo piccolo Santiago.