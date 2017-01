Michelle Hunziker fugge in Svizzera

Dolce attesa e relax in piscina

13/3/2013

foto Chi

Da quando la notizia della dolce attesa di Michelle Hunziker ha cominciato a rimbalzare su Internet per la bionda showgirl non c'è più stata pace. E allora lei è "fuggita" con Tomaso Trussardi in Svizzera per qualche giorno di assoluto relax. Eccola negli scatti di Chi, in bikini blu nella piscina dell'hotel, magra, un po' sciupata e pensierosa, il fisico mozzafiato... per ora senza un filo di pancia.

Stando a Dagospia la showgirl dovrebbe essere addirittura entrata nel quarto mese. Il sito azzarda persino una data presunta del parto prevista per luglio/agosto. Michelle non commenta, né con una smentita né con una conferma. Si sa solo che i medici le hanno prescritto "totale riposo", che lei ha interrotto la sua tournée a causa di un'ernia, nella versione ufficiale, e che se ne è andata ad Arosa in Svizzera, la stessa meta invernale di William e Kate.



Lì, fra le sue montagne, la Hunziker e Trussardi si sono ritagliati un momento di pace per fuggire ai flash e ai paparazzi pronti ad immortalarli nella loro veste di futuri genitori. Eccola in bikini, decisamente dimagrita, forse un po' "tirata" con un fisico mozzafiato, in attesa che spunti il pancino, ancora del tutto invisibile.



Che fosse pronta per un figlio con Tomaso lo aveva detto lei stessa nemmeno un anno fa e anche Aurora, la figlia avuta da Eros Ramazzotti, ha sempre manifestato il desiderio di un fratellino o una sorellina da parte della mamma, dopo quello avuto da parte di papà Eros. Adesso non resta che aspettare l'ufficializzazione della notizia, intanto Michelle evita i riflettori, esce poco, mantiene il silenzio. Forse la notizia è stata diffusa troppo in fretta, un regalo così bello come un figlio non è cosa che si dà in pasto al vorace sistema mediatico così in fretta. Spesso si ha bisogno di custodire il dolce segreto per un po', per goderne, in privato, con le persone che lo possono condividere davvero.