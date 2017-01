Tamara, bikini mozzafiato ma la coscia... cede

La Ecclestone a Miami non nasconde qualche difettuccio

13/3/2013

foto Splash News

Tamara Ecclestone incanta in spiaggia a Miami ma... a ben guardare qualcosa non va. D'altro canto anche le bellissime hanno i loro difettucci, che in fondo le rendono più umane. E così la giunonica Tamara, finché è in piedi appare perfetta, ma non appena si sdraia sul lettino non riesce a nascondere quel filo di cellulite sulla coscia. Poco male, la Ecclestone si consola con le coccole del suo boyfriend.

Lei e il fidanzato Jay Rutland hanno passato una giornata sotto il sole, tra qualche bibita, coccole e poco altro. Nessun topless, niente perizomi vertiginosi, nemmeno "sfilate" sulla sabbia cocente. Tamara si è sdraiata sul lettino e ha fatto di tutto per passare inosservata, anche se gli obiettivi dei paparazzi non hanno mancato di immortalarla. Difettucci compresi.

D'altro canto un fisico prorompente come quello della bella ereditiera si presta a qualche rotolino o inestetismo in più che non quello di tante sue colleghe fin troppo filiformi.