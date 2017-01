Nicole Minetti, 28 candeline in solitaria

L'ex consigliera compie gli anni e festeggia da sola

12/3/2013

foto Instagram

Quale Nicole compie 28 anni? Ne dimostra qualcuno di più, vista la sua carriera governativa, è stata infatti consigliera regionale e ha avuto anche altri incarichi... Per il suo compleanno però è sola, candeline, un palloncino e décolleté in primo piano.

Nicole Minetti ha compiuto 28 anni. L'ex consigliera regionale, che è nata a Rimini l'11 marzo dell'85, soffia sulla torta e non mostra il volto...Niente party esagerati, niente locali e ospiti esclusivi quest'anno per l'ex igienista “governativa” un compleanno in solitaria. Con una canotta grigia scollata e l'esplosivo seno in bella vista la bella Nicole ha festeggiato così, un po' in sordina, il suo 28esimo compleanno.



Con lei forse solo gli amici più stretti e i familiari. Nessun fidanzato in vista, la Minetti è ufficialmente single ma non sembra per nulla sconsolata. Tiene in mano un palloncino con la scritta "Happy" e cinguetta: "birthdaygirl". Dopo tutto le cose le vanno abbastanza bene, certo ha conosciuto momenti migliori, ma è una donna dalle mille risorse e, anche se non sembra, ancora giovanissima. Al momento Nicole si sente proprio "happy".