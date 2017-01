Bianca Brandolini D'Adda, vacanze a Rio

L'ex di Lapo Elkann si diverte con un morettone

12/3/2013

foto Splash News

Vacanze brasiliane per Bianca Brandolini D'Adda che con un aitante morettone si tuffa tra le onde di Rio de Janeiro. L'ex di Lapo Elkann sembra divertirsi molto, tanto da non rendersi conto che rischia di perdere in mare gli slip. Testimonial di Dolce&Gabbana, Bianca è in splendida forma: fisico asciutto e sedere ben tornito ne sono la prova.



Nessun stabilimento balneare esclusivo, alla Brandolini basta una bella compagnia e due modesti ombrelloni per divertirsi e ripararsi dal caldo sole carioca. Con un panama sul capo gioca prima con una bambina e poi si dedica al muscoloso ragazzo con il quale fa un lungo bagno. Lui, premuroso, non riesce a staccarle gli occhi di dosso. Prima si sofferma sul modesto, ma ben tonico décolleté, poi si gode la visione del curvilineo lato B. Un contatto, per cercare di proteggerla dai cavalloni, ed ecco che i due trovano l'intesa perfetta.