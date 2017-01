Kate Moss hot tra i nudisti

Effusioni con Hince e pancia sospetta

12/3/2013

foto Olycom

Passione travolgente su una spiaggia per nudisti a St.Barth nei Caraibi tra Kate Moss e Jamie Hince. La top sembra scatenata e sdraiata sopra al marito lo ricopre di baci e coccole a luci rosse. Bella e sexy come sempre in un semplice bikini a fascia, Kate mostra però un pancino sospetto...

Il roker e la modella 39enne, sposati da quasi due anni sembrano due ragazzini innamorati e non si curano di nessuno. Va sottolineato che la coppia si trova su una spiaggia di nudisti, dove la trasgressione è di casa, come mostrano sullo sfondo alcuni bagnanti, che espongono con disinvoltura la loro nudità.



La Moss è tenera e appassionata con il suo Jamie e le loro coccole a luci rosse passano del tutto inosservate. Un periodo felice per la bella top britannica che è tornata a sfilare a Milano e resta una delle modelle più pagate del mondo. Felice però soprattutto sul piano sentimentale, la sua love story con Hince sembra andare a gonfie vele e guardando le rotondità del suo pancino, in contrasto con i resto del corpo, magro e sinuoso, si potrebbe addirittura pensare che Kate sia in dolce attesa...