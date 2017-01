Milan-Barcellona in campo le wags

Belle, sexy e agguerritissime

12/3/2013

foto Twitter

Da una parte Melissa Satta, Cristina De Pin e la fascinosa Fanny Neguesha, ultima fiamma di Balotelli, dall'altra Shakira, la sexy Vanessa Lorenzo e Antonella Roccuzzo, lady Messi. Tra Milan e Barcellona la partita non si gioca solo in campo, ma anche e soprattutto sugli spalti tra le wags dei calciatori, a suon di curve e sex appeal.

La punta di diamante dei blaugrana è sicuramente la cantante Shakira, compagna di Gerard Piqué al quale ha dato da poco un bebé, che, neanche a farlo apposta si chiama Milan! La sua bellezza e la sua bravura sono leggendarie ma ora che è mamma le sue forme sono ancora più sexy. Dagli spalti rossoneri risponde la sensuale Melissa Satta, al fianco di Kevin Prince Boateng ormai da più di un anno, un corpo da capogiro e fascino da vendere. In squadra con il Barcellona delle wags "giocano" anche le seducenti Vanessa Lorenzo, modella e attrice, nuova compagna di Puyol e lady Messi Antonella Roccuzzo.



In maglia milanista scendono in campo in difesa invece e con armi più che convincenti Cristina De Pin, fidanzata di Riccardo Montolivo e modella sexy di Playboy, Fanny Neguesha, nuova fiamma di SuperMario, che non giocherà, ma farà un tifo sfegatato e le belle Winonah de Jong e Menaye Donkor moglie di Muntari. La partita è aperta e sugli spalti la battaglia è ad alto tasso erotico.