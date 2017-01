Claudia Romani, ecco le sue bollenti retrospettive

Passerella sexy per la modella che a Miami mostra il suo sedere

12/3/2013

foto Splash News

Si dirige verso la spiaggia di Miami con il solito sorrisino malizioso, la solita mise inguinale e il solito telefonino all'orecchio. Potremmo dire che conosciamo look e abitudini di Claudia Romani ormai a memoria tanto che nulla di lei potrebbe più stupirci. Ma ci sbagliamo. Una folata di vento che alza il vestitino e un piccolo piegamento in avanti della modella rendono questa nuova passerella decisamente più stuzzicante del solito.



Sembra si diano appuntamento Claudia e i paparazzi con una puntualità invidiabile. Lei, ondeggia sulle sue zeppe verso il mare e loro stanno a guardarla in attesa che mostri la sua sinuosa bellezza. E non delude neanche questa volta. Considerata qualche anno fa una delle 100 donne più belle al mondo, la Romani, di casa in Florida, lascia che sia il suo corpo a parlare. Curve in primo piano evidenziate da mini dress non passano inosservate. Alla ciliegina sulla torta ci pensa lei con un piegamento in avanti che evidenzia le curve delle sue natiche completamente nude. Poi, quasi a comando, arriva pure una folata di vento che scopre nuovamente il sul lato B. Altro giro, altro regalo per i passanti estasiati. Lei, felice di aver allietato la giornata di fotografi e passanti, si allontana soddisfatta.