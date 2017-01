Carolina Marcialis "attende" facendo shopping

Il nuovo bebè è in arrivo in casa Cassano

11/3/2013

foto Olycom

Conto alla rovescia per il nuovo piccolo "Cassanino". Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano non si fa spaventare dalla pioggia e si gode gli ultimi giorni di gravidanza passeggiando con un'amica sotto l'ombrello. Intanto la valigia per l'ospedale è già pronta...

Su Twitter infatti la Marcialis mostra come tutto sia stato accuratamente preparato per non farsi cogliere troppo all'improvviso: "Valigia pronta, completini pronti... AspoettandoTe..." cinguetta e poi ancora la foto della carrozzina azzurra e di nuovo un. AspettandoTe...". Il nuovo bebè, un altro maschietto, in casa Cassano sta quindi per arrivare.



Carolina però attende serenamente il momento e non si lascia intimidir nemmeno da una giornata di pioggia milanese. Eccola insieme ad un'amica mentre fa shopping con un look molto casual, in scarpe da ginnastica borchiate e felpa biancacon cappuccio, pancione esploso, in bella vista sotto al cardigan e forma perfetta con le lunghe e belle gambe avvolte nei leggings.