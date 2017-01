Chioma rossa per Antonella Elia

Federica Nargi su Twitter: "Diamoci un taglio"

11/3/2013

foto Instagram

“Mi volete conoscere ? Sono la sorella gemella... quella intelligente!”, scrive su Instagram Antonella Elia riferendosi al nuovo colore di capelli. Abbandonato il biondo platino, la showgirl torinese affronta la primavera con un bel rosso acceso. Federica Nargi, quasi in contemporanea opta invece per un bel taglio dopo un recente shatush sfoggiato anche da Nicole Minetti, Bianca Balti e Stefania Orlando.

Vicino ai cinquant'anni, senza minimamente dimostrarli, la vincitrice dell'ultima edizione de L'isola dei Famosi, ha deciso di dare una sterzata al suo look cambiando tinta. Lei sembra soddisfatta della sua nuova immagine, e per scoprire se anche al suo compagno piace dovrà raggiungerlo a Chale Island, dove lavora.



Anche l'ex velina Federica, a distanza di neanche un mese dall'ultimo appuntamento dal coiffeur, in cui aveva fatto lo shatush, scrive su Twitter: “Diamoci un taglio”. Il suo fidato Max si prepara a sfoltire di qualche centimetro la sua lunga chioma. Chi non si è ancora stancato dell'effetto “schiarito naturale” è Belen, Nicole Minetti, Bianca Balti ( che lo ha esibito sul palco dell'Ariston) e Stefania Orlando.