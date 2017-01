Alessandra Sorcinelli sfida le Kardashian

Scatti sempre più hot su Instangram

11/3/2013

foto Instagram

Blackdashian vs. Kardashian, il confronto continua. Alessandra Sorcinelli cinguetta instancabile si Instagram e aggiorna il suo diario social di scatti bollenti. Prima in bikini accanto ad una foto di Kim, poi insieme all'amica Barbara Guerra, look da sera e décolleté esplosivo

La Guerra sfoggia un corpetto trasparente, Alessandra è strizzata in un top, che a stento sembra riuscire a contenere il prosperoso seno. Il rossetto rosso fuoco sulle labbra completa il quadretto super piccante delle due showgirl, che sembrano divertirsi parecchio tra feste e autoscatti bollenti.



Poi la Sorcinelli si butta in un confronto diretto con Kim Kardashian, pre gravidanza e pre chili di troppo, e così eccola in bikini a mostrare le sue curve mozzafiato accanto ad uno scatto di qualche anno fa della bella ereditiera. La scelta è difficile, le Blackdashian hanno i giusti argomenti per convincere e a suon di scatti su Instagram pare ci stiano riuscendo.