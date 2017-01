Armi preziose per Elisabetta Canalis

Calibro 12, sexy spot per la showgirl con Calibro 12

11/3/2013

foto Da video

Elisabetta Canalis, bellissima e sexy è la protagonista unica del video di Calibro 12, la linea di gioielli creata dall'ex velina in partnership con First People First. Girato a Los Angeles, lo spot racconta che c'è solo un modo per portare un'arma: scomporla e renderne ogni singolo elemento prezioso. Così Eli, coperta di tutto punto e con fare misterioso, entra in un negozio e si fa consegnare uno scrigno contenente dei gioielli “inoffensivi”.



Anche Elisabetta si dedica al mondo dei preziosi prestando la sua ispirazione in un settore che affascina l'intero universo femminile. Con Calibro 12 si focalizza sul diverso utilizzo delle armi, ovvero trasformarle in un gioiello da indossare per trasmettere un messaggio di non violenza.



Nel video di lancio la showgirl appare inizialmente ombrosa e diffidente, solo alla visione di un anello, un bracciale e una collana addolcisce il suo sguardo e si fa aiutare dal negoziante ad indossare i preziosi, uscendo dal locale con un sorriso soddisfatto sulle labbra.