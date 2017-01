Federica Pellegrini da 10 e lode in... lato B

Ottime prestazioni in vasca e siparietto sexy fuori

11/3/2013

Merita un applauso Federica Pellegrini, per l'ottimo risultato alla sua prima gara in carriera sui 200 dorso e per il suo lato B, sfoggiato "involontariamente" a bordo vasca durante il Meeting città di Milano. E con Filippo Magnini love story a gonfie vele...

Sorride e si sente più leggera e forse persino più sexy la "nuova" Federica Pellegrini, che alla sua prima prova della carriera nei 200 dorso in vasca lunga ottiene la migliore prestazione italiana e la quarta mondiale dell'anno. Dopo il flop olimpico la nuotatrice italiana torna quindi a "brillare" in vasca. E a bordo piscina offre anche un siparietto hot sfoggiando il suo scultoreo lato B.



Filippo Magnini è al suo fianco, inseparabile e innamorato. I due hanno partecipato al Meeting città di Milano insieme e la loro love story prosegue a gonfie vele. A settembre Fede raggiungere il suo nuovo allenatore Philippe Lucas a Narbonne, nel sud della Francia, per "tornare ai miei livelli cronometrici ante 2012". L'allenatore francese segue anche il suo fidanzato, Filippo Magnini, che però vuole aspettare il dopo Mondiali di Barcellona per decidere l'eventuale trasferimento.