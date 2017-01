Guenda e Luca, amore romano

Canessa, tattoo come Luca: "Ho fatto una pazzia"

11/3/2013

Guendalina Canessa e Luca Marin sono innamoratissimi. Lo scrivono su Twitter e lo confessano apertamente a Domenica Live mentre si divertono a raccontare come si sono avvicinati e mai più staccati. Un tatuaggio in comune, il numero 7, e una passione travolgente che ha fatto dimenticare alla neo coppia i rispettivi ex. Una cena con tanti baci in un ristorante nella capitale e di corsa in albergo insieme.

Sono pronti a voltare pagine per vivere, anche sotto i riflettori, questo loro amore. Ospiti nel salotto di Barbara D'Urso ripercorrono la loro fresca storia, dal primo sms inviato da Guenda al campione di nuoto, al bacio, scambiato dopo la prima metà di gennaio davanti alla porta di casa di lei.



Luca, divertito, descrive con tanto di parrucca bionda, come i due abbiano lo stesso tattoo: “Eravamo a Milano, quasi fine gennaio. Io dico, sai il 30 gennaio vado a fare un tatuaggio. Mi faccio un sette. Una settimana dopo mi dice: ‘Ho fatto una pazzia’. Ha fatto un tatuaggio anche lei di un 7 con scritto Ti amo”. Sul social della Canessa compare la foto delle due braccia unite con il numero in primo piano e il commento: “Eternamente nostro”.



Sempre sul Twitter di Guendalina lo scatto di loro insieme: “La Sana Follia dell'Amore”. Lui si diverte a fare delle smorfie mentre lei cerca di essere seria. Poi è la volta del social di lui che posta l'immagine di un vassoio con sfiziosi tramezzini e una golosa torta al cioccolato: “A noi stasera va così”, scrive dopo la diretta di Domenica Live. I due vengono anche pizzicati in un ristorante romano in compagnia degli amici di Marin. Dopo cena lei si avvicina al compagno, lo bacia affettuosamente e si siede sulle sue gambe per abbracciarlo. Le tenere effusioni continuano anche fuori dal locale dove i due non riescono a staccare le loro labbra. Se non è passione questa?