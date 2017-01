Fico attacca: "Renderò pubblico l'esame del dna"

Raffaella ospite di "Verissimo": "A tre mesi dalla nascita della bimba Balotelli non si è neanche fatto sentire"

10/3/2013

foto Da video

E' sempre guerra aperta tra Raffaella Fico e Mario Balotelli. La Fico, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di "Verissimo", ha voluto raccontare la sua verità sulla loro storia d'amore. "Anche se è stato Mario a richiedermi la prova del dna per riconoscere Pia come sua figlia - ha detto -, a tre mesi dalla nascita non mi ha ancora chiamato e neppure è venuto a vederla. A questo punto mi vedo io costretta a fare il test del dna e lo renderò pubblico".

Alla Toffanin che le chiede come abbia reagito alla lettera che i genitori di Mario Balotelli hanno fatto pubblicare sulla "Gazzetta dello Sport" Raffaella risponde senza troppi giri di parole. "Mi ha offesa e umiliata non solo come donna ma come mamma - afferma -. Posso arrivare a comprendere i genitori, ma non condivido assolutamente quello che hanno scritto".



Una rottura su tutti i fronti: "Mario dovrebbe capire che la vera partita non è quella che si gioca in campo e che dura 90 minuti - spiega la Fico -. La partita vera, dove si vede se un uomo è un uomo vero, è quella che vivi tutti i giorni".



Nonostante tutto su una cosa Raffaella non sembra intenzionata a fare muro, ed è il lasciare all'attaccante del Milan la possibilità di vedere la piccola. "Mario lo sa che casa mia è sempre aperta per fargli vedere la bambina" conclude.