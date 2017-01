Spot hot per Georgia May Jagger

La figlia di Mick è la nuova testimonial di Just Cavalli

8/3/2013

foto Da video

Con un paio di pantaloni in pelle di serpente Georgia May Jagger sfoggia tutto il suo sex appeal nel nuovo spot della fragranza Just Cavalli. La figlia del rocker Mick, inseguita da un aitante modello brasiliano si ritrova semi nuda affianco a lui. I due, avvinghiati nello stesso letto si lasciano trasportare da scottanti baci e palpatine hot.

Nata dalla relazione tra Mick e la celebre super modella Jerry Hall, ha seguito le stesse orme della madre sfilando sulle più prestigiose passerelle del mondo. Georgia, trasgressiva per natura, inscena nel video uno strip decisamente hot mentre cerca di sfuggire a Marlon Teixeira, un ricciolone dagli addominali scolpiti. I due poi finiscono inevitabilmente nella stessa stanza dove lui, a petto nudo inginocchiato dietro di lei inizia a baciarle il collo. I corpi seminudi si intrecciano e i baci si fanno sempre più frequenti e appassionati tanto da sembrare reali.



Alla sua prima volta come testimonial di una marca di fragranze, Gerogia confessa: “E' il primo profumo che io abbia mai fatto, è un grande onore per me” e riferendosi allo stilista ha sottolineato: 'Roberto Cavalli è un grande designer. Il marchio Just Cavalli è molto sexy, giovane e fresco. Lo stilista, dal canto suo non ha potuto che elogiare la ragazza: “Georgia è la scelta perfetta per incarnare Just Cavalli. Lei è una tentatrice giocosa”.