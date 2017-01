Anna Tatangelo in versione struccata

8/3/2013

“La sexy tata senza trucco a casa, che ha appena dato la pappa al suo bimbo! Alla faccia dei maligni! :)”, scrive Anna Tatangelo in versione acqua e sapone, immortalata in cucina, seduta sul ripiano tra i fornelli e il lavandino. Niente a che fare con la femme fatale super sexy apparsa qualche giorno fa su Chi. E la polemica è aperta...

La compagna di Gigi D'Alessio, in maglioncino e i jeans sul ripiano della cucina, mentre sullo sfondo si intravede il forno, i fornelli e il lavabo, lancia infatti una frecciatina a chi ha voluto male interpretare quel look audace e provocante del servizio fotografico per Chi: “Ragazzi oggi mi sono fatta proprio due risate!!!...e vi spiego il perché...” scrive la Tatangelo che aggiunge: “Il servizio di Chi é estrapolato dal mio nuovo video musicale, un video in cui, come per tutti i cantanti, si interpreta un testo, si gioca ad impersonare tanti tipi di donna... Mi è venuta una gran risata nel momento in cui ho letto, purtroppo, che ci sono delle persone a cui piace sguazzare nella voglia di screditare per sentirsi importanti (che tristezza).. Gente che è talmente impegnata in questo da non capire nemmeno che una faccia fatta con le unghie una delle foto di backstage apparsa sul giornale) non è da una che se la tira e fa la fica, ma da un semplice cazzeggiamento!!!! :( :( Cmq la cosa bella della vita è che è sempre una ruota..e dalle mie parti si dice che chi sputa aria in faccia gli torna... Un bacio a tutti!!!!!”.



Insomma la cantante ci tiene a sottolinearlo, da un lato il lavoro e la grande soddisfazione, oltre che il divertimento per il nuovo video in cui osa con un look super sexy, dall'altra Lady Tata, nel suo vero ruolo di donna e madre, semplice, al naturale e comunque bellissima.