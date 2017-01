Il lato B di Jennifer Nicole Lee? Un capolavoro

A Miami Beach in bikini e semi topless

8/3/2013

foto Splash News

Un lato B da urlo e un fisico mozzafiato Jennifer Nicole Lee, ex Miss Bikini, classe 1975, rende bollente la temperatura di Miami Beach. Le curve scolpite dal fitness, di cui è una vera guru, la modella fa la doccia senza reggiseno e si mette in mostra per i flash dei fotografi...

E da mostrare la sexy Jennifer ha un bel po' di materiale: un lato B tonico e scultoreo, curve che sembrano scolpite e un décolleté esplosivo. La bella Jen, che è di origini italiane e per la precisione siciliane, è diventata famosa dopo aver perso quasi 30 Kg, guadagnati in seguito a due gravidanze, grazie al fitness.



Tanto esercizio e allenamento l'hanno portata nel 1996 al titolo di Miss Bikini America e da allora le sue forme sono rimaste al top, una linea invidiabile e una prova bikini superata a 37 anni con un dieci e lode.