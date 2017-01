Arriva il tagliando di primavera delle vip

Per Canalis e colleghe, fitness e trattamenti per essere al top

8/3/2013

foto Instagram

“Ansiaaa arriva l'estate qui bisogna mettersi in forma...” scrive la Minetti su Instagram mentre in tuta si prepara a fare una sana corsetta. Ma Nicole non è l'unica che in vista della prova costume si è già messa all'opera per superare il “tagliando di primavera”. Se in molte si concentrano sul fisico, Elena Santarelli e Costanza Caracciolo puntano ad una maschera di bellezza per eliminare le odiosissime borse sotto gli occhi.



Mentre dall'altra parte dell'Oceano Elisabetta Canalis inizia la giornata con un centrifugato di verdure prima di buttarsi in un duro allenamento di Krav Maga, che alterna a lunghe corse nella periferia di Los Angeles, in Italia anche le nostre vip si danno da fare tra palestra, piscina e jogging. Contro un enorme sacco da boxe Federica Fontana sferra pugni allo sfinimento, poi passa agli addominali e ci mostra con il sorriso sulle labbra una coreografia dello Zumba. Tapis roulant per Marica Pellegrinelli, sexy compagna di Eros Ramazzotti, e crossfit per Rosy Dilettuso che sul suo social riporta: “Certo che non ho mai avuto i calli... Ma il crossfit è duro”. E mentre tutte queste bellezze sono in pieno fermento per essere al top, c'è chi si prende cura di se stessa anche in altro modo, sicuramente un po' più soft, ma comunque efficace. L'ex velina Costanza posta su Twitter un'immagine in cui mostra il suo viso cosparso di crema di bellezza e dei piedi freschi freschi di pedicure, mentre la Santarelli, sdraiata sul letto scrive: “Quando hai gli occhi gonfi le maschere istantanee possono aiutare care amiche mie”.