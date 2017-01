Il Boa ha compiuto 26 anni

Festa hip hop con la Satta e gli amici

7/3/2013

foto Twitter

"Happy bday to my baby", scrive Melissa Satta su Twitter al suo Kevin Prince,che il 6 marzo ha compiuto 26 anni. Poi eccoli in posa al party per il compleanno, organizzato al Finger's Club di Milano. Nella foto Meli, il fuoriclasse del Milan, il suo compagno El Shaarawy e la sua presunta nuova fiamma, una brunetta molto sexy.

"Fun bday dinner last night with my homies #hiphopparty thank's everybody for coming!!" cinguetta il Boa, che su Twitter ha ricevuto gli auguri dei familiari e di un sacco di amici, ai quali ha risposto così: "Grazie a tutti per gli auguri. Ora un altro grande anno insieme".



Festa in tema hip hop per l'asso del calcio e look "a tema" per tutti, sia il Boa sia Melissa hanno sfoggiato collane dorate e cappellini borchiato, ma anche El Shaarawy e la nuova fidanzata Ester, Nigel Dejong e la moglie Winonah, hanno optato per look molto hip hop. La love story tra Boateng e la Satta intanto continua a gonfie vele e i due non si separano mai. La prossima festa potrebbe essere quella delle loro nozze.