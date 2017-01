De Grenet, ritorno di fiamma con l'ex marito

A sei anni dalla separazione, tenere effusioni tra Luca Barbarto e Samantha

7/3/2013

foto Novella 2000

Per amore del figlio Brando si sono sempre frequentati anche dopo la fine del loro matrimonio (avvenuta sei anni fa), seppur in modo del tutto spassionato, ma basta dare uno sguardo agli scatti di Novella 2000 per capire che tra Samantha De Grenet e l'ex marito Luca Barbato c'è un ritorno di fiamma. Sorrisi e baci inequivocabili in mezzo alla strada ne sono la prova.



Incalzata dal settimanale, la showgirl confessa: “Bacio è bacio, ma io e Luca ci stiamo per ora studiando, ci cerchiamo, ci vediamo, ci vogliamo bene e abbiamo Brando che è il primo obiettivo della nostra vita”. Peccato che, nonostante le pubbliche effusioni continui a negare la reciproca attrazione: “Forse gli piaccio, ma non siamo tornati insieme. Io e Luca siamo legati, magari un domani potremmo tornare insieme, ma non ora”.



Single da molto tempo, Samantha solleva una critica nei confronti del sesso forte: “Il fatto è che gli uomini, forse per una ragazza che ragazza non è più, come me, non se la sentono di intraprendere una relazione che meriti questo nome, soprattutto con una che è madre”. resta il fatto che le foto siano un chiaro segnale che tra i due non ci sia il classico rapporto di ex che si frequentano esclusivamente per il bene del figlio e infatti la bellezza romana ammette che Luca, bello, giovane, simpaico e ricco, sia il meglio".