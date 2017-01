Fico e Balo, stesso look a Milano

Calzoni con il cavallo basso e scarpe da tennis per l'ex coppia

7/3/2013

foto Novella 2000

Pizzicati in due situazioni differenti, ma entrambi sotto il sole di Milano, Mario Balotelli e Raffaella Fico, ormai praticamente estranei, hanno dimostrato di avere gli stessi gusti in quanto a look. Pantaloni comodi dal cavallo basso per lui, e calzoni di differente colore, ma dello stesso modello per lei. Se non fosse che hanno chiuso i rapporti verrebbe da dire che si siano messi d'accordo.



Poco piĆ¹ di un anno fa si dichiaravano complici nella vita, ora invece dimostrano di avere solo una passione in comune, quella per l'abbigliamento hip-hop. Mario Balotelli, padre della piccola Pia che mai ha visto e riconosciuto, sfoggia lo stesso look della sua ex, mentre si fa un giro nel quadrilatero della moda con il suo agente Mino Raiola. In bianco e nero passeggia con le mani in tasca esibendo calzoni larghissimi dalla lampo laterale abbinati a scarpe da tennis dalla linguetta enorme e cappellino da rapper.



Lei, con una toccata e fuga nel capoluogo meneghino, ha fatto un giro in centro lasciando i vertiginosi tacchi a spillo a casa. Scarpe sportive alla moda, piumino corto e pantaloni della tuta simili a quelli dell'attaccante del Milan nascondo le sue sexy forme.