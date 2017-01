Valerio Scanu e i suoi amici speciali

Valerio fa spese all'Ikea con il suo chihuahua nella borsa

7/3/2013

foto Twitter

I capelli raccolti e uno sciarpone avvolto al collo riecco Valerio Scanu in versione "privata". Il cantante sardo è all'Ikea con una compagnia davvero speciale... prima di tutto il suo chihuaha che, a tracolla in una borsa, lo accompagna inseparabile come sempre. E poi, per dare una mano a Valerio negli acquisti acquisti casalinghi, anche un amico.

Una simpatica scenetta di vita quotidiana, quella immortalata da Novella 2000. Il quale ha dimostrato più volte di non apprezzare i rumors sulla sua vita privata. A partire dalla polemica nata a novembre dopo l'intervista radiofonica di Selvaggia Lucarelli che, alla domanda: “Valerio, sei gay o no?” aveva ricevuto una risposta prima dai toni indignati poi ridimensionati in un: "Ecco...per adesso lo smentisco. Per adesso, nel senso che comunque potrei anche innamorarmi di un uomo, potrei. Ma per ora non è mai accaduto".



Ma a Scanu questa domanda non è andata giù: "E' una chiusura mentale da parte del tuo interlocutore chiedere se sei gay o meno" e la polemica, che non si è mai spenta, è stata riaccesa a febbraio quando Silvia Toffanin a Verissimo lo ha riinterrogato sullo stesso tema: “Se dovesse succedere che ti innamori di un uomo, me lo dici. Scherzo, non voglio avere quest’onore, dillo alle tue fan”. ha detto la Toffanin e Scanu ha risposto ironicamente: “Certo, ti chiamo. Anzi te lo twitto. Credo che a quelle fan che veramente mi dimostrano l’amore per la musica non gliene frega nulla”. Insomma questa presunta omosessualità che gli si attribuisce di continuo non gli va giù, lui vuole parlare di musica e se proprio deve fare una dichiarazione sulla sua vita di coppia allora preferisce dichiarare, come ha fatto su Donna al Top, che il suo cuore al momento è occupato. Da chi? "Dai miei meravigliosi sei cagnolini, Gemello, Bimbo piccolo, Ciccione, Bisonte, Cassandra e la loro mamma Miranda. La piccolina si è innamorata di me e crede che io sia il suo fidanzato... " Ecco spiegato perché Valerio se la porta con sé anche all'Ikea.