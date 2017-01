Dagospia: "Michelle Hunziker sarà mamma in estate"

"A luglio-agosto partorirà un trussardino"

7/3/2013

foto Olycom

Il sito Dagospia non ha dubbi. Nonostante le smentite della diretta interessata, sostiene che la Hunziker sia in dolce attesa: “Un levriero al guinzaglio! A luglio-agosto Michelle Hunziker partorirà un trussardino, figlio di Tomaso Trussardi. Auguri”. Intanto la showgirl svizzera ha dovuto sospendere il suo spettacolo “Mi scappa da ridere” per una sospetta ernia discale.



Ci risiamo con lo stesso insistente rumors che si ripete ormai troppo spesso. Michelle e Tommaso, uniti da un amore profondo che li lega da più di un anno diventeranno genitori tra luglio e agosto. A sostenerlo è proprio il sito di Roberto D'Agostino con una convinzione tale da segnalare pure un'ipotetica data del parto. L'attrice, che fino ad ora ha sempre negato di essere in dolce attesa, pur manifestando il desiderio di allargare la famiglia con Tomaso, regalando un fratellino ad Aurora, non si è fatta ancora sentire. Forse a riposo per una sospetta ernia discale ha ben altro a cui pensare. Forse.