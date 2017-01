Antonella Mosetti a cena con l'ex della Carfagna

Tra la showgirl e Mezzaroma atteggiamenti complici a cena ai Parioli

6/3/2013

foto LaPresse

Chiusa una porta si apre un portone, quello del noto costruttore Marco Mezzaroma. Antonella Mosetti, fresca fresca di separazione dallo schermidore Aldo Montano è stata pizzicata con l'ex marito di Mara Carfagna a cena in un ristorante ai Parioli. Secondo Diva e Donna tra i due c'era una grande complicità. Che sia nato un nuovo amore?



Lui, balzato agli onori della cronaca per essere stato il marito, per poco più di un anno, del ministro Carfagna, è stato anche di recente indicato come nuovo amore della Marcuzzi dopo la rottura della conduttrice con Francesco Facchinetti. Antonella Mosetti, invece, ex ragazzina di Non è la Rai, non solo è nota per la sua intramontabile bellezza, ma anche per essere stata per anni la fidanzata della medaglia d'oro Montano. E ora che le vite di Antonella e Aldo hanno preso due direzioni differenti, senza drammatici addii, la showgirl romana sembra pronta a "ricostruirsi" un futuro.