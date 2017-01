Kate Middleton avrà una femmina?

Alla duchessa sfugge il "segreto" a Grimsby

6/3/2013

foto Olycom

Sul sesso del bebè reale vige il più assoluto segreto, ma in visita al Grimsby Fishing Heritage Centre Kate Middleton potrebbe essersi fatta scappare una frase di troppo. L'erede al trono britannico potrebbe essere una femminuccia. Ricevendo un orsacchiotto in regalo, la duchessa avrebbe ringraziato dicendo: "I will take that for my d....”, e la d starebbe per daughter ovvero figlia.

Di solito è brava a mantenere i segreti, ma stavolta a Kate Middleton è sfuggita un'informazione davvero top secret. A rivelarla è stata una delle tante fans accorse a Grimsby per salutare la duchessa, Sandra Cook, 67 anni. Al Daily Mail avrebbe raccontato: "Una donna accanto a me ha regalato a Kate Middlleton un orsacchiotto bianco e ho distintamente sentito la risposta della duchessa, che diceva, 'Thank you, I will take that for my d....'”. Kate si sarebbe interrotta proprio sulla "d", una volta accortasi dell'errore. Sandra però, cos' racconta non ha perso l'occasione e le avrebbe chiesto: "Quindi avrà una femminuccia?".

Naturalmente la duchessa avrebbe negato tutto chiudendo la conversazione con un: "Non parliamo di questo...".



A confermare ciò che ha sentito la signora Cook ha voluto rilasciare un'ultima dichiarazione al tabloid britannico dicendo: "Spero davvero che non nasca un bambino, non voglio apparire come una stupida, io sono certissima di quanto ho sentito".



L'erede al trono britannico quindi, dopo il principe Carlo e il principe William, potrebbe essere una femminuccia. Ma a Palazzo regna il più assoluto silenzio.



Kate intanto a Grimsby ha sfoggiato un look low cost, con un cappotto della catena Hobbs ben allacciato in vita, al punto da non mostrare quasi nessun accenno di pancino. Eppure è già al quinto mese di gravidanza. Troppo magra?