Riecco Beatrice Rocco, la Pam italiana

Nuda per una campagna pubblicitaria

6/3/2013

foto Ufficio stampa

Forme giunoniche, curve esplosive, Beatrice Rocco, la Pamela Anderson nazionale, posa nuda e ammiccante per una campagna pubblicitaria a Bacoli, cittadina dei Campi Flegrei. Irresistibile e conturbante la Pam Outsider ha letteralmente mandato in tilt il traffico nella strada davanti al set...

La sexy napoletana, definita sosia della storica bagnina di Baywatch sembra stia realizzando il suo sogno: sfondare nel mondo dello showbiz. E come sarebbe potuto essere altrimenti? Beatrice, la Pam "de' noantri" ha argomenti decisamente convincenti per farsi notare. E pare bravissima nell'arte di spogliarsi.



La giovane bellezza partenopea, lunghi capelli biondi alla Anderson, esibisce con naturalezza le sue curve da capogiro, si copre le intimità con una bottiglia di champagne, cavalca in un body stringatissimo il bancone di un bar o posa completamente nuda seduta su una sedia, le gambe accavallate. Beatrice non dà però nulla per scontato, il successo è un traguardo difficile da raggiungere, lei è pronta a dare il meglio di se stessa per arrivare alla meta. La televisione e riviste di prestigio come Playboy, suo sogno nel cassetto, l'aspettano.