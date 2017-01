Elena Santarelli in forma con acquagym

La showgirl su Instagram mostra il suo allenamento

6/3/2013

foto Twitter

Un tuffo nella piscina della palestra più chic di Milano ed ecco che la Santarelli è pronta per una nuova sessione di acquagym. Un allenamento intenso che non solo le permette di conservare un fisico da 10 e lode tenendo a debita distanza il nemico numero uno delle donne, la cellulite, ma anche di concedersi qualche sfizioso manicaretto, visto che, proprio per sua ammissione, è una buona forchetta.



Con i capelli raccolti e un semplicissimo costume blu, LadySanta appare concentrata nello scatto di Instagram, mentre, con attrezzi alla mano, fa ginnastica in acqua. Quando è ora di lavorare non si perde tempo e infatti i risultati di tanta serietà sono sotto lo sguardo estasiato di tutti. Curve al posto giusto su un fisico slanciato e longilineo. E poco importa se qualche piccola smagliatura ha fatto capolino sui suoi fianchi, Elena non ha né perso il sorriso né perso il desiderio di concedersi il piacere di sedere a tavola. Tra polenta e pane e mortadella in montagna, gustose cene a casa sua e golosi pranzetti a casa di mammà a Latina resistere è praticamente impossibile. E noi apprezziamo tanta normalità.