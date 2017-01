Anna Tatangelo: "Ho l'età giusta per osare"

I giochi di seduzione della cantante, compagna di Gigi D'Alessio

6/3/2013

foto Twitter

Ha appena finito di girare il video Occhio per occhio in cui si diverte a scoprire il suo lato più sexy. Anna Tatangelo, madre di Andrea e compagna di Gigi D'Alessio, confessa a Chi: “Prima ero troppo castigata, ora ho l'età giusta per osare”. E, con un look decisamente audace mette in mostra la sua silhouette asciutta, frutto di tanta palestra, e un décolleté generoso.



Non è più l'Anna di quando aveva 18 anni e lottava contro la timidezza, ora che ne ha 26 ammette candidamente: “Mi sento più sicura, più libera di osare. Sono una donna e lo sono in tutte le sue sfumature: dalla mamma che cresce un bambino, alla compagna, a quella che cazzeggia e si diverte, posso vestirmi da meccanico o indossare la guêpière, lo faccio adesso perché più tardi sarei ridicola. L'importante è metterci ironia e non essere volgare”.



E se nel video esibisce con orgoglio le sue forme, anche nella vita ha superato qualche tabù: “Qualche anno fa mi mettevo la maglia lunga per coprire il fondoschiena, oggi non ho paura ad alzarmi la maglietta”. E parlando di sensualità ha la sua teoria: “Penso che sia più un atteggiamento mentale,si può provocare anche con una tuta stretta nei punti giusti e soprattutto una donna può essere mamma, lavorare tutto il giorno e la sera essere sexy per il proprio uomo”.