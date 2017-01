Rihanna, capezzolo "puntato"

La cantante in abito aderente e senza reggiseno

5/3/2013

foto Splash News

Insofferente al reggiseno, con un abito super aderente in maglia e i lunghi capelli ondulati sciolti sulle spalle Rihanna si è presentata al lancio londinese della sua prima linea di abbigliamento River Island, smagliante e sorridente. Ma soprattutto con i capezzoli ben visibili ad occhio nudo...

La solita Rihanna, trasgressiva quanto basta per catalizzare i flash dei paparazzi sui particolari hot del suo abbigliamento, provocante al punto giusto per sedurre con mosse conturbanti.



E molto sexy. Un periodo fortunato e felice questo per la cantante delle Barbados, che ha da poco dichiarato di volere un figlio da Chris Brown, con il quale, stando ai rumors, si dovrebbe sposare a luglio. Tutto a gonfie vele insomma, cuore e lavoro e Rihanna scoppia di felicità. Così sensuale e sexy come solo lei sa essere.